Nel corso delle ultime ore il produttore cinese Vivo ha tenuto un evento di presentazione ufficiale in madre patria. Durante questo evento sono stati annunciato vari prodotti, smartphone di fascia alta ma non solo. L’azienda ha infatti anche annunciato un nuovo tablet. Si tratta del nuovo Vivo Pad 2 ed è alimentato dal soc MediaTek Dimensity 9000.

Il produttore cinese Vivo annuncia ufficialmente il nuovo Vivo Pad 2

Il produttore cinese Vivo ha deciso di presentare ufficialmente sul mercato non solo smartphone, ma anche un tablet. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda ha da poco svelato il nuovo Vivo Pad 2. Si tratta di un tablet appartenente alla fascia medio-alta del mercato.

Sotto alla scocca è infatti presente uno degli ultimi processori top di gamma di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 9000.

A supportare le prestazioni sono presenti tagli di memoria pari a 12 GB di RAM e 512 GB di storage interno. Il device dispone poi di un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 12.1 pollici in risoluzione FullHD e con una frequenza di aggiornamento molto elevata pari a ben 144Hz.

Dal punto di vista dell’autonomia, il tablet può contare su una grande batteria. Quest’ultima ha infatti una capienza di ben 10 mila mah e supporta la ricarica rapida da 44W. Il tablet dispone poi di due accessori, comprendenti una cover con tastiera e un pennino.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo tablet Vivo Pad 2 sarà inizialmente disponibile all’acquisto per il solo mercato cinese ad un prezzo di partenza di circa 330 euro al cambio attuale.