WhatsApp è in continua evoluzione con grandi e piccoli aggiornamenti che rendono la piattaforma una delle più utilizzate al mondo. Al momento sono diverse le novità in arrivo e riguardano la privacy, gli eventi nelle community e nuove funzionalità riservate ai Canali. Quest’ultimi sono stati introdotti in Italia circa un anno fa e hanno riscontrato un certo successo tra gli utenti della piattaforma.

Al momento la novità riservata ai Canali è presente nella versione beta (2.24.13.3) di WhatsApp per Android e potrebbe portare ad un cambiamento rilevante.

WhatsApp introduce una nuova funzione per i canali

Secondo quanto dichiarato da WaBetaInfo la piattaforma sta sperimentando un nuovo aggiornamento. Si tratta della possibilità di fissare in alto fino a due canali. Se si tenta di fissare anche un terzo appare una schermata che riferisce agli utenti l’impossibilità di procedere oltre. Non ci sono invece limiti per quanto riguarda la selezione di canali per altre azioni collettive, come silenziarli o contrassegnarli come già letti. La funzione è al momento disponibile per un numero ristretto di utenti della versione beta, come anticipato. Ma come funziona?

Per poter fissare in alto un canale, e mantenerlo così sempre in cima alla lista, basta premere a lungo su di esso e poi selezionare l’icona della puntina nella barra superiore. È possibile eseguire tale operazione anche selezionando direttamente due canali.

Tale funzionalità risponde a un’esigenza concreta degli utenti: senza di essa, non è possibile creare gerarchie all’interno dell’elenco dei canali, il che può generare confusione, soprattutto per chi è iscritto a molti canali. WhatsApp sta quindi evolvendo per facilitare la gestione di questa sezione, rendendola più intuitiva e organizzata.

Non è ancora chiaro se Meta, la società madre di WhatsApp, intenda mantenere il limite di due canali fissati in alto o se preveda di estendere questa possibilità in futuro. Al momento, non è nemmeno noto quando questa novità sarà distribuita in modo più ampio e rilasciata nella versione stabile dell’app.