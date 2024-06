Da qualche giorno, l’operatore telefonico italiano TIM ha aggiornato il suo catalogo e ha reso disponibili tante nuove offerte come sempre super interessanti. Tra queste offerte sono state però annunciate anche due nuove super offerte di rete mobile che includono una grande quantità di giga per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Ci stiamo riferendo in particolare alle offerte mobile denominate TIM Mobile e TIM Mobile Digital. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM, nuove offerte mobile con tanti giga per navigare anche con connettività 5G

In questi ultimi giorni il noto operatore telefonico italiano TIM ha aggiunto al suo catalogo due nuove super offerte mobile con tanti giga per navigare con connettività 5G. Come già accennato in apertura, una di queste è la nuova offerta mobile denominata TIM Mobile. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a ben 100 GB di traffico dati validi come già detto per navigare anche con connettività 5G con una velocità massima pari a 2 gbps.

Nel bundle di questa offerta sono poi inclusi sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti i numeri. In questo caso, gli utenti che attiveranno l’offerta dovranno sostenere un costo per il rinnovo pari a 14,99 euro scegliendo il metodo di pagamento di Ricarica Automatica. Il prezzo sarà di 16,99 euro se si sceglierà come metodo di pagamento il credito residuo.

L’operatore ha anche reso disponibile la nuova offerta mobile denominata TIM Mobile Digital. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere fino a 150 GB di traffico dati validi sempre per navigare su rete 5G ad un velocità massima pari a 2 gbps. Rimangono sempre disponibili 200 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti. L’offerta include anche il servizio TIM Navigazione sicura e 100 GB di Google One. Il costo di questa offerta è di 14,99 euro al mese. Ricordiamo però che quest’ultima offerta sarà disponibile all’attivazione soltanto online sul sito ufficiale dell’operatore.