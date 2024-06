Truffa pronta a fregare gli utenti: il messaggio è stato individuato

All’ordine del giorno ci sono gli inganni provenienti dal web, spesso con il nome di aziende molto famose che non c’entrano niente. La truffa di oggi ha visto un colosso nel mondo dei supermercati finire sulla bocca dei malfattori che hanno scritto una mail inviata a migliaia di persone.

All’interno del messaggio di posta elettronica si fa credere ai poveri malcapitati di aver ricevuto un bonus, il quale in realtà non esiste.

Truffa in corso con il nome di Esselunga: ecco il messaggio che frega gli utenti

“ESSELUNGA

La lealtà paga!

Sei stato scelto per partecipare al nostro Programma fedeltà per GRATUITO! Ti ci vorrà solo un minuto per ricevere questo fantastico premio.

CLICCA QUI PER INIZIARE !

36 Piece Tupperware Modular Set

Scorte limitate

Ogni settimana selezioniamo casualmente 20 utenti dal nostro sistema per un rapido sondaggio online. Questo sondaggio è composto da 15 semplici domande e richiede meno di 30 secondi del tuo tempo.Le tue informazioni sono preziose per noi, ci aiutano a comprendere meglio i nostri utenti e a migliorare continuamente i nostri prodotti e servizi.

Apprezziamo molto la tua partecipazione!“.

Messaggi del genere purtroppo arrivano tutti i giorni e mettono in netta difficoltà gli utenti che infatti non sanno come reagire. Soluzioni di questo genere da parte dei truffatori sono lo specchietto per le allodole perfetto per riuscire ad attirare nella trappola quanti più utenti possibili. Proprio a tal proposito bisogna stare attenti, siccome ci si potrebbe trovare in un guaio molto grosso da risolvere.

Sono tante le persone che sono cascate in una truffa di questo tipo, finendo per regalare i loro dati personali ai malfattori che hanno creato dei profili con le loro generalità per fare attività illecite. Secondo quanto descritto, il messaggio starebbe girando già da diverse settimane e sarebbero migliaia gli utenti ad averlo trovato nella posta elettronica.