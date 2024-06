Kena Mobile, le offerte di giugno 2024: con 6,99 € ci sono 230 GB

Kena Mobile è stato uno di quelli in grado di mettere a disposizione tante offerte per prezzi bassi e soprattutto con costi che durano per sempre. Proprio per questa motivazione sono sempre di più le persone che si recano sul suo sito ufficiale per sottoscrivere una delle proposte disponibili.

Non è mai stato in dubbio il fatto che la qualità di Kena Mobile potesse essere accomunata a quella dei grandi provider. Anche in virtù di questo aspetto, le persone sanno di poter fidarsi di un’azienda che ormai riscuote sempre più successo.

Dopo aver mostrato tantissime abilità, il provider ha anche messo a disposizione i suoi prezzi migliori. Attualmente sul sito ufficiale c’è una proposta che non passa assolutamente inosservata visto il suo prezzo mensile inimitabile e la sua grande mole di contenuti.

Kena Mobile ha a disposizione un’offerta unica: questa costa solo 6,99 € al mese per sempre

Tutti i gestori virtuali hanno a disposizione un armamentario pieno di offerte eccezionali, ma sembra che quelle di Kena Mobile siano le migliori. Il gestore che dipende da TIM per quanto riguarda la rete mobile, sta stabilendo sempre più record grazie ai suoi prezzi bassi e ai suoi tanti contenuti. In questo momento l’offerta che regna sul sito ufficiale è quella che costa 6,99 € al mese per sempre.

Al suo interno, oltre ai minuti senza limiti verso tutti e a 200 SMS disponibili, ci sono 230 giga in 4G per navigare in Internet. In realtà in precedenza i giga erano 130, ma ora il gestore ha deciso di aggiungerne 100 in più. Si può arrivare anche a 330 semplicemente scegliendo il servizio di ricarica automatica, il regala 100 giga in più.

Gli utenti possono sottoscriverla direttamente sul sito ufficiale o richiedendo una chiamata gratuita. Al momento l’attivazione di questa soluzione però è disponibile solo online e gratuitamente, senza costi aggiuntivi. A poterla scegliere sono tutti coloro che provengono da Iliad o da un qualsiasi gestore virtuale.