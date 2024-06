EcoFlow ha appena presentato un innovativo caricabatterie per alternatore. Quest’ ultimo promette di cambiare le regole del gioco per gli amanti dell’avventura e della vita all’aperto. Si tratta di un dispositivo che è stato concepito per utilizzare l’energia in eccesso prodotta dall’alternatore del veicolo. Infatti permette di ricaricare le power station EcoFlow in modo rapido ed efficiente. Con un’installazione semplice, il caricabatterie si collega direttamente alla batteria di avviamento delle vetture. Cosi da consentire agli utenti di poter caricare anche durante la guida. Grazie a una potenza in uscita di 800W, esso è in grado di raggiungere 1 kWh di energia in appena 1,3 ore. Un miglioramento rilevante rispetto alla tradizionale presa accendisigari da 12V, che richiederebbe otto volte più tempo.

EcoFlow: : il nuovo caricabatterie per alternatore

Ma le capacità dell’ EcoFlow non si fermano qui. Si tratta infatti di un device multifunzionale 3 in 1 che svolge anche il ruolo di avviatore di emergenza per i veicoli e di mantenitore di carica. Queste caratteristiche aggiuntive aumentano la longevità della batteria di avviamento. Ma permettono anche di alimentare la batteria del veicolo da una power station portatile connessa. Prevenendo così situazioni di emergenza durante i viaggi. Questo nuovo prodotto è ora disponibile al prezzo di 329€ con una promozione estiva fino al 17 luglio su alcuni bundle.

Joel Cibil Le Meudec, Senior Manager per i Grandi Clienti Europei di EcoFlow, ha dichiarato come questa innovazione possa riuscire a migliorare le vacanze estive degli appassionati dell’outdoor, rendendo i loro viaggi più liberi e soddisfacenti.

L’annuncio dell’ arrivo di questo dispositivo arriva giusto in tempo per la stagione delle vacanze estive. Puntando a rivoluzionare il modo in cui gli appassionati di attività all’aperto possono gestire l’energia durante i loro viaggi. Insomma, EcoFlow continua a innovare nel campo delle soluzioni energetiche portatili. Offrendo prodotti che combinano efficienza, sostenibilità e praticità in un’ unica soluzione