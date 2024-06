Vodafone: in arrivo nuovi aumenti considerevoli

L'estate per gli utenti Vodafone potrebbe riservare brutte sorprese con una serie di rincari in arrivo su alcune offerte.

, con l’arrivo dell’estate, potrebbe riservareper i suoi clienti. L’operatore ha infatti annunciato delletariffarie per il settore mobile. Quest’ultime condurranno ad un aumento dei costi per alcune offerte.

La comunicazione ufficiale è stata pubblicata nella sezione “Vodafone Informa” del sito ufficiale dell’operatore. Secondo quanto riportato, da luglio 2024, alcune tariffe subiranno degli incrementi. In particolare, gli aumenti interesseranno determinate offerte, con rincari mensili che variano da 1,99euro a 3,99euro. i nuovi prezzi entreranno in vigore a partire dal 10luglio 2024.

Vodafone introduce nuovi rincari per alcune offerte

L’azienda non ha ancora specificato quali promo saranno soggette agli aumenti. Ha garantito, però, che tutti i clienti interessati riceveranno una notifica via SMS o e–mail. Le comunicazioni hanno iniziato ad essere inviate dal 10giugno 2024.

Vodafone ha motivato gli aumenti facendo riferimento alle mutate condizioni economiche e di mercato e la necessità di garantire un’esperienza di connessione ottimale. Secondo l’operatore gli incrementi tariffari sono necessari per mantenere un servizio di alta qualità in un contesto economico in cambiamento.

I clienti che non sono d’accordo con i nuovi aumenti potranno approfittare del diritto di recesso senza costi aggiuntivi. A tal proposito, Vodafone offre la possibilità di recedere dal contratto senza penali entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Per procedere, le modalità disponibili sono diverse. Si può fare richiesta tramite il sito ufficiale di Vodafone, recandosi personalmente in un negozio dell’operatore, inviando una raccomandata A/R al Servizio Clienti, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO), oppure inviando una e-mail via PEC a servizioclienti@vodafone.pec.it. È importante specificare la causale indicata nel comunicato. In alternativa, è possibile chiamare il numero di assistenza 190 per ricevere ulteriore supporto.

Le rimodulazioni tariffarie rappresentano un cambiamento significativo per molti utenti. Quest’ultimi dovranno valutare se continuare con Vodafone o approfittare del diritto di recesso per cercare offerte più vantaggiose con altri operatori.