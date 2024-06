Il produttore tech Xiaomi continua ad ampliare la sua gamma di prodotti tech. Uno degli ultimi arrivati è il nuovo Xiaomi 14 Civi, un dispositivo al top dal punto di vista prestazionale e che può vantare delle notevoli caratteristiche tecniche. Tra queste, troviamo ad esempio la presenza di una doppia fotocamera per i selfie. Vediamo qui di seguito tutto quello che contraddistingue questo smartphone.

Xiaomi presenta ufficialmente in India il nuovo top Xiaomi 14 Civi

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Xiaomi ha annunciato ufficialmente per il mercato indiano un nuovo smartphone estremamente completo dal punto di vista tecnico. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Xiaomi 14 Civi. Si tratta quindi di uno smartphone appartenente alla fascia alta del mercato. Sotto alla scocca batte infatti il soc Snapdragon 8s Gen 3 con diversi tagli di memoria.

Una sua peculiarità riguarda il comparto fotografico. Questo smartphone presenta infatti sul fronte una doppia fotocamera anteriore per i selfie da 32 MP e uno di questi sensori è grandangolare. Anche sul retro il comparto è molto curato ed è stato realizzato in collaborazione con Leica. Spicca ad esempio la presenza di un sensore fotografico principale da 50 MP dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine. Troviamo anche un secondo sensore da 50 MP e un terzo sensore grandangolare da 12 MP.

L’autonomia è affidata ad una batteria con una capienza di 4700 mah con supporto alla ricarica rapida da 67W. La parte frontale dello smartphone è invece occupata da un display con tecnologia OLED di tipo LTPO con una diagonale da 6.55 pollici. La luminosità massima arriva fino a 3000 nits e la frequenza di aggiornamento dello schermo varia da 1 a 120Hz.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartphone top di gamma Xiaomi 14 Civi sarà inizialmente disponibile all’acquisto per il mercato indiano ad un prezzo iniziale di circa 480 euro al cambio attuale.