Il WWDC 2024 di Apple ha permesso all’azienda di offrire una panoramica completa sul proprio ecosistema di servizi. Oltre alle novità software con i nuovi sistemi operativi per iPhone, iPad e Mac, l’azienda di Cupertino ha mostrato al mondo anche le novità per i propri prodotti Home.

Al fine di raggiungere un nuovo livello nell’intrattenimento e nell’usabilità di tutti i giorni, tvOS 18 riceve nuove feature che miglioreranno l’esperienza utente. Come dichiarato da Stan Ng, Vice President of Apple Watch, Audio, Health, and Home Product Marketing: “I nostri prodotti Home sono progettati per migliorare la vita di chi li usa e gli ultimi aggiornamenti consolidano questo obiettivo offrendo ancora più comodità e opzioni di connessione. tvOS 18 e i nostri servizi porteranno l’intrattenimento domestico a un livello superiore“.

Le funzionalità avanzate offerte da InSight permetteranno di migliorare l’esperienza cinematografica. Gli spettatori potranno ricevere informazioni pertinenti con le scene mostrate per avere maggiori dettagli sul cast, personaggi, colonne sonore e molto altro ancora.

Il WWDC 2024 continua a stupire e l’arrivo di tvOS 18 permette di introdurre nuove feature molto interessanti anche su Apple TV

Cliccando sulle informazioni mostrate a schermo, si potrà esplorare la carriera di un attore oppure scoprire quale musica è riprodotta in una determinata scena e aggiungerla alla propria playlist. Inoltre, se si utilizza un iPhone come telecomando di Apple TV, le informazioni aggiuntive verranno mostrate sullo schermo dello smartphone.