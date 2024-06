Vodafone, giugno 2024 pieno di risparmio: le Silver costano 7 euro

Sono molteplici le cause per cui il mondo della telefonia mobile è cambiato, dando soprattutto un’occhiata a quanto siano mutati i prezzi. Su tutto questo ci stanno giocando in particolar modo i gestori virtuali che sono diventati infatti i primi nemici dei grandi provider che hanno sempre dominato nel mondo della telefonia. A tal proposito serve sempre elencare quali sono le migliori offerte, partendo da quelle basilari fino ad arrivare a quelle più interessanti. Uno dei gestori che sta riuscendo a recuperare il maggior numero di utenti non può essere che Vodafone, provider che ha dimostrato fino all’ultimo di riuscire a dare la sua impronta anche dopo aver perso un po’ di terreno.

L’azienda è riuscita in una vera e propria impresa, la quale è diventata realtà a suon di nuove offerte. Queste, tutte disponibili con prezzi interessanti riescono a garantire anche qualche gradita sorpresa che spesso non è scontata. Lo scopo principale è quello di mettere in difficoltà i grandi gestori tra cui quelli virtuali e anche Iliad. Molto probabilmente Vodafone ci riuscirà siccome c’è anche un regalo di cui tutti possono godere.

Vodafone vuole sorprendere e lo fa con due offerte straordinarie che si chiamano Silver

Il miglior gestore del momento è senza ombra di dubbio Vodafone, siccome ha proposto di nuovo delle offerte clamorose viste a fine 2023. Le Silver garantiscono a tutti la possibilità di portare a casa il meglio, con minuti, messaggi e tanti giga.

La prima delle due proposte costa solo 7,99 € al mese includendo al suo interno minuti senza limiti e 200 SMS verso tutti con 100 giga in 4G. La seconda offerta invece si spinge a 150 giga e costa 9,99 € al mese. Chi vuole 50 giga in più, può sottoscrivere il servizio di ricarica automatica SmartPay. Il servizio è gratuito, per cui non ci sono soldi in più da spendere per avere questo privilegio.