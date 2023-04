SIM di valore, fate attenzione al vostro numero perché potrebbe essere davvero speciale

Sorprendentemente, le vecchie SIM di valore che spesso gettiamo via per fare spazio potrebbero valere una fortuna. Inventate negli anni ’60 e associate a numeri telefonici negli anni ’90, queste schede permettono agli operatori di associare servizi gratuiti e a pagamento ai clienti. Tuttavia, il loro valore non deriva dal materiale di cui sono fatte, ma dalle particolari combinazioni di numeri a cui sono associate.

SIM di valore: non gettatele per nessuna ragione al mondo!

Le sequenze numeriche rare, chiamate Gold Number o Top Number, possono far sì che alcune SIM card TIM e Vodafone valgano tra 300 e 2.000 euro. Per verificare se la tua scheda è preziosa, cerca numeri uguali, ridondanze, palindromi, date famose o numeri simbolici come 666 o 888.

Dopodiché, per determinare il valore delle vecchie SIM card, consulta gruppi Facebook, canali YouTube di appassionati o segui le aste online per capire le tendenze e le preferenze dei collezionisti. Potresti possedere una SIM di valore, ma è importante scegliere il momento giusto per metterla all’asta. Su eBay, alcune scart card sono state vendute per cifre tra 8.000 e 14.000 euro. D’altronde l’evento di vendita può attirare centinaia di appassionati, come dimostra un’asta organizzata dal programma Le Iene, dove numerose offerte variavano tra 343 e 8.600 euro. Per intenderci, nel Regno Unito una SIM card è stata venduta per 20.000 sterline, pari a 22.000 euro.

Un evento all’Asian Art di Milano ha visto invece una SIM con il numero x 888888888 presentata all’interno di un cellulare d’oro con l’8 stampato sul retro. La cifra di vendita è rimasta segreta, ma è probabile che sia stata notevole.

In futuro, le SIM card potrebbero diventare obsolete, rendendole ancora più rare e preziose se associate a numeri particolari. Custodire queste schede potrebbe rivelarsi un investimento interessante, consentendo di ottenere una cifra considerevole al momento giusto.