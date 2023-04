Se desiderate un piano di telefonia mobile con Internet ad alta velocità e messaggi illimitati a un costo contenuto, potete considerare di passare a Ho. Mobile, un operatore virtuale di proprietà di Vodafone. Ho. Mobile ha un pacchetto adatto alle vostre esigenze, sia che siate grandi utilizzatori di dati sia che desideriate solo funzioni di comunicazione di base. Inoltre, senza costi o responsabilità nascoste, i prezzi sono semplici.

Una delle caratteristiche migliori di Ho. Mobile è che potete attivare un nuovo numero o passare da un altro operatore senza cambiare il numero esistente. Registratevi per i loro servizi sul loro sito web.

Ho. Mobile, scopriamo le offerte di Aprile

I clienti di Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile e altri operatori virtuali hanno molte opzioni:

Ho 6,99: Per 6,99 euro al mese avrete chiamate e SMS illimitati e 130 GB di dati 4G sulla rete di Ho.

Ho 7.99: Per 7,99 euro al mese avrete chiamate e messaggi illimitati e 180 GB di dati 4G.

Ho 9,99: Avrete dati 4G illimitati, 230 GB di messaggistica 4G e chiamate illimitate per 9,99 euro al mese.

Sono disponibili due opzioni per la creazione di un nuovo numero di telefono:

Ho 6,99: Avrete 100 GB di dati 4G, chiamate e messaggi illimitate a soli 6,99 euro al mese.

Ho 8,99: 150 GB di dati 4G, chiamate ed SMS illimitati a soli 8,99 euro al mese.

Trasferimento di chiamate, chiamate in attesa, invio e ricezione di SMS, controllo gratuito del saldo al 42121 e altre funzionalità sono incluse in tutti i piani Ho. Mobile senza costi aggiuntivi. Inoltre, quando ci si trova in un hotspot, si può accedere a una rete 4G con velocità di download fino a 30 Mbps. Se lo spazio di memoria è esaurito, è possibile riavviare in qualsiasi momento.

Se avete domande o non siete soddisfatti del vostro acquisto, avete 30 giorni di tempo per richiedere un rimborso nell’Area personale.