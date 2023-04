canone-rai-e-bollo-auto-come-evitare-di-pagare-le-tasse

Il canone RAI e il bollo auto sono due delle tasse più disprezzate in Italia. Il canone RAI è una tassa annuale che viene imposta a tutti i cittadini che possiedono un televisore o una radio. Il bollo auto, invece, è un pagamento annuale che tutti i proprietari di autovetture devono versare, senza un importo predeterminato o una data di scadenza. Sebbene entrambe le tasse siano obbligatorie, esistono diverse tecniche per evitare di pagarle senza violare alcuna legge.

Per gli ultrasettantacinquenni che soddisfano i requisiti di reddito è possibile evitare completamente il pagamento del canone RAI. Anche chi non possiede un televisore nella propria abitazione permanente è esente dal pagamento del canone RAI. In entrambi i casi, tuttavia, è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate una domanda separata di esenzione dal pagamento.

Canone RAI e bollo auto, come evitare di pagare le due tasse

È possibile evitare il pagamento del bollo auto a determinate condizioni. I veicoli destinati ad assistere la mobilità di persone con disabilità, ad esempio, sono esenti dalle tasse automobilistiche ai sensi della legge. Il costo del bollo è inoltre esente per i proprietari di automobili ecologiche (elettriche o ibride) e di veicoli con immatricolazione più vecchia di 30 anni. Trattandosi di una tassa imposta da un determinato territorio, la sua amministrazione è affidata a quella regione. Di conseguenza, si consiglia di visitare il sito web della regione per ulteriori informazioni.

Sebbene sia fondamentale pagare le tasse in modo puntuale e corretto, molti italiani considerano il canone RAI e il bollo auto ingiusti. Utilizzando le tattiche sopra descritte, si può evitare di pagare queste due tasse senza violare alcuna legge. È fondamentale ricordare, tuttavia, che queste tattiche sono rilevanti solo in particolari circostanze e i contribuenti dovrebbero sempre parlare con uno specialista fiscale prima di intraprendere qualsiasi azione. Infine, è dovere di ogni persona pagare le tasse e contribuire al benessere del Paese.