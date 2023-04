Con l’impennata del prezzo del greggio avvenuta poche settimane fa, il prezzo medio nazionale per un litro di gasolio/benzina è aumentato di nove centesimi, salendo a 3,64 dollari al gallone secondo l’ultimo rapporto sui prezzi del gas AAA.

“Quando il costo del greggio supera la soglia degli 80 dollari al barile, ciò esercita una forte pressione al rialzo su ciò che paghiamo alla pompa“, ha dichiarato il portavoce di AAA Andrew Gross in una nota. “E fintanto che i costi del petrolio rimangono al livello attuale, i conducenti probabilmente vedranno aumenti di prezzo incrementali per ora”.

L’attuale costo medio del gas è di 3,64, circa 17 centesimi in più rispetto a un mese fa ma 44 centesimi in meno rispetto a un anno fa, ha riferito AAA.

Il diesel sta facendo un’altra strada

Secondo i dati condivisi con Al-Monitor, i paesi nordafricani hanno aumentato le esportazioni di diesel verso l’Europa mentre importano più carburante dalla Russia dopo che il paese ha invaso l’Ucraina nel febbraio dello scorso anno.

Nel marzo di quest’anno, il Marocco ha importato il gasolio più russo dei paesi nordafricani, spedendolo in 108.000 barili al giorno (bpd), come mostrano i dati della società di materie prime Kpler. Anche la Tunisia e la Libia sono importatori attivi, seguite dall’Egitto. A marzo i paesi nordafricani hanno importato 257.000 barili al giorno di gasolio dalla Russia, la quantità più alta dall’inizio della guerra in Ucraina.

Allo stesso tempo, anche il Nord Africa ha visto aumentare le sue esportazioni di carburante, in particolare verso l’Europa, da quando il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato la sua invasione su vasta scala dell’Ucraina il 23 febbraio 2022. L’Egitto è stato di gran lunga il più grande esportatore di diesel in Nord Africa in Europa dall’inizio del conflitto. A marzo, si prevede di esportare 46.000 barili al giorno in Europa, mentre la Libia segue con 23.000 barili al giorno.