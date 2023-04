Un aspirabriciole senza fili rientra nella tipologia di prodotti molto diffusa nei primi anni 2000, soluzione ideale per raccogliere giustappunto le briciole, ma non solo, resa ancora più versatile dall’assenza di un cavo fisico di collegamento alla presa di corrente, o meglio da una batteria integrata.

Aspirabriciole senza fili, lo sconto è pazzesco

Il prodotto di cui vi parliamo oggi è di marca Benico, viene originariamente commercializzato su Amazon alla cifra di 169 euro, e con la promozione corrente gli utenti possono effettivamente acquistarlo a soli 59 euro, godendo a tutti gli effetti di una riduzione pari al 65% del prezzo di listino (ACQUISTATELO QUI).

Le sue caratteristiche tecniche sono assolutamente di fascia alta, considerando che ha 12 recensioni a 5 stelle sulla stessa Amazon, e più precisamente parlano di una potenza di aspirazione di 9000PA, più che sufficiente per la maggior parte della sporcizia, ed una autonomia generale di circa 30 minuti, che permette quindi l’utilizzo lontano dalla presa a muro grazie alla batteria integrata. Realizzato interamente in plastica, ha due colorazioni differenti che lo rendono appetibile ed elegante alla vista, i materiali sono di qualità discreta, ed in confezione sarà anche possibile trovare due filtri sostitutivi, nonché una bocchetta aggiuntiva che estende la possibilità di utilizzo.

Il prezzo indicato, come al solito del resto, è da considerarsi valido per un periodo di tempo limitato.