Honor Band 5 al MINIMO STORICO su Amazon, costa solo 30€

Sembra ormai un’inflessione nota e abituale di Honor quella nel produrre dispositivi di gran livello. Non stiamo parlando solo del mondo della telefonia, il quale risulta oggi ai vertici mondiali, ma anche di quello riguardante il mondo degli indossabili.

Oggi il bracciale/orologio Honor Band 5 arriva in grande sconto su Amazon, proponendo tutte le sue qualità.

Honor Band 5 in super sconto su Amazon: si tratta della smart band più interessante in assoluto, ecco i dettagli

Il nuovo Honor Band 5 è probabilmente il bracciale smart più interessante del momento, sia per le caratteristiche che per il prezzo di vendita. Tra le sue funzioni principali rientra quella di monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale e 24 ore su 24. Anche durante la notte questa funzionalità è in grado di fare il suo lavoro, utilizzando i sensori infrarossi e avvisando l’utente in merito al proprio battito cardiaco. Questo è possibile con la tecnologia integrata di tipo TruSeen 3.5.

Acquistando Honor Band 5 avrete a disposizione anche una sorta di assistente intelligente che riuscirà a gestire tutto. Sia le notifiche dei messaggi che delle e-mail così come chiamate, allarmi, timer e sveglie, saranno affare di questo dispositivo, il quale vi farà dimenticare lo smartphone.

Anche il tracciamento del sonno è possibile grazie ai sensori integrati, con oltre 200 suggerimenti per migliorare le vostre ore notturne. Avrete in più anche l’opportunità di fidarvi del monitoraggio dell’ossigeno nel sangue. Per quanto riguarda lo sport, Honor Band 5 è completo con molteplici attività fitness da avviare.

Il prezzo di vendita su Amazon scende del 15% e porta il bracciale a costare solo 33,99€. Per acquistarlo bisogna quindi aggiungerlo al carrello.