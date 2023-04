Vodafone vuole accorciare al massimo le distanze nei confronti di Iliad, ma anche degli altri operatori telefonici, mediante il lancio di una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, poiché permette al consumatore finale di mettere le mani su 100 giga di traffico, senza spendere poi così tanto.

La soluzione corrente presenta però un limite molto importante, la richiesta di attivazione può essere presentata solamente da coloro che sceglieranno di abbandonare un MVNO o Iliad, oppure da chi ha ricevuto l’SMS attack sul proprio numero di telefono. Tutti gli altri sono esclusi dalla campagna corrente e non potranno effettivamente richiederla, anche effettuando la portabilità con cambio SIM.

Vodafone, gli sconti sono davvero molto interessanti

Le offerte operator attack di casa Vodafone sono estremamente ridotte, in questo mese di Aprile sono davvero pochissime le occasioni che gli utenti possono sfruttare per spendere poco, godendo di tantissimi contenuti. Una delle migliori resta sicuramente la Vodafone Silver, promozione che richiede il versamento di un contenuto di soli 7,99 euro al mese, e che allo stesso tempo permette comunque di accedere ad un bundle veramente eccellente.

Più nello specifico parliamo di ben 100 giga di traffico dati a rinnovo, con velocità massima ferma al 4G, passando anche per illimitati minuti e SMS, che potranno essere tranquillamente utilizzati verso ogni singolo consumatore in Italia. Inizialmente non viene richiesto il versamento di alcun contributo, né sono previsti vincoli contrattuali, in altre parole gli utenti potranno decidere di abbandonare Vodafone in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.