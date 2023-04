TIM raccoglie nella nuova campagna promozionale tutto quanto di buono ci stavamo aspettando, arrivano infatti le migliori offerte degli ultimi mesi, con disponibilità garantite in ogni singolo punto vendita in Italia, anche se comunque sono poste le più classiche limitazioni in fase di attivazione.

Gli utenti che sceglieranno di avvicinarsi a tutti gli effetti alle promozioni di cui vi parleremo nell’articolo, devono ritrovarsi in condizione d’uscita da un operatore telefonico virtuale o da Iliad, e dovranno altresì richiedere la portabilità del proprio numero di telefono originario, mediante il pagamento della quota necessaria per il cambio operatore.

TIM, ecco la promozione migliore del momento

La promozione TIM migliore del momento non cambia, resta sempre la Power Supreme, soluzione di altissimo livello che richiede il versamento di un contributo fisso di soli 7,99 euro al mese, che potrà essere pagato tramite credito residuo o carta di credito, dipendentemente dalla scelta dell’utente, ma che allo stesso tempo potrebbe presentare delle differenze.

I contenuti di base comuni ad entrambe le versioni restano chiaramente illimitati minuti da utilizzare verso tutti, con anche SMS infiniti, a questi si aggiungono 100 giga per la variante con pagamento su credito residuo, quantitativo che sale fino a 150 giga, nel momento in cui si scegliesse la ricarica automatica. La navigazione è sempre in 4G+, con velocità massima in download di 150Mbps, del totale indicato solo 8GB potranno essere utilizzati nei paesi dell’Unione Europea.

Ricordiamo che l’attivazione è possibile solamente proveniendo da MVNO o da Iliad, con annessa portabilità del numero originario.