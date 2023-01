Jackery Explorer 2000 Pro è la power station dei nostri sogni, un prodotto davvero eccellente sotto molteplici aspetti, in primis per un’estetica assolutamente riconoscibile, materiali di alta qualità, tanti connettori, ed una potenza massima che può gestire carichi di lavoro impressionanti. Il prezzo, lo dobbiamo ammettere, non è alla portata di tutti, dato che ci vogliono all’incirca 2000 euro per l’acquisto, ma se volete il meglio, allora fa sicuramente al caso vostro. Conosciamola da vicino nella recensione completa.

Estetica e Design

Il prodotto è facilmente trasportabile, data la presenza di una comoda maniglia superiore reclinabile, adatta per una presa salda ed affidabile, sebbene comunque dimensioni e peso rendano difficile il posizionamento ad esempio in uno zaino. Il Jackery Explorer 2000 Pro è il compagno di viaggio perfetto per gli utenti che amano il campeggio o la vita in camper, nel corso delle quali il tempo di trasporto manuale, o a spalle, è ridotto davvero ai minimi termini.

Materiali di alta qualità sono il denominatore comune di tutti i prodotti dell’azienda, dimensionalmente parlando raggiunge 38,3 x 26,9 x 30,75 cm, con un peso di ben 19,5 kg. Molto belli gli inserti arancioni, conferiscono un aspetto elegante alla vista, e staccano dal nero opaco che ricopre tutta la superficie, il materiale è sufficientemente oleofobico, anche se può risultare difficile da pulire.

La pulsantistica non cambia rispetto al passato, troviamo il tasto di accensione/spegnimento, ed una serie di tasti, esattamente a fianco dei connettori, atti proprio ad attivare quest’ultimi. Al centro del prodotto capeggia un comodo display LCD a colori (non touchscreen), dalla luminosità più che sufficiente, sul quale vengono visualizzate tutte le informazioni di stato: carica residua e valori di input/output, aggiornati in tempo reale.

Specifiche tecniche e Hardware

Il Jackery Explorer 2000 Pro presenta al proprio interno un pacco batterie al litio da 2160Wh, con protezione completa del circuito, dettata dal sistema di gestione della batteria stessa. Grazie alla ricarica rapida, collegando la power station ad una presa a muro da 220V, si avrà una carica completa in circa 2 ore, è possibile anche acquistare a parte i pannelli solari, per godere di energia quasi illimitata, in questo caso l’input dipenderà dal numero di pannelli collegati, in una giornata soleggiata con 6 pannelli, si ricaricherà completamente in circa 2 ore e 30 minuti. A differenza di altri modelli in commercio, la ricarica è molto silenziosa, durante questa fase è stata registrata una rumorosità di circa 53 dB.

La semplicità di utilizzo rappresenta uno dei suoi punti di forza, l’accesso all’energia è immediato, basta premere il pulsante di accensione del prodotto, e del connettore desiderato, per poter erogare potenza, fino ad un massimo di 4400W. Se vi trovate in difficoltà, avete poca batteria e la presa a muro è troppo distante, sappiate che il Jackery Explorer 2000 Pro può fungere da pass-through, ovvero può generare energia, anche mentre è collegato a sua volta alla corrente.

Versatilità di utilizzo estrema per un prodotto che incanta sin dal primo momento, i connettori presenti sulla superficie sono davvero tantissimi, abbiamo 2 USB-C con power delivery, quindi ricarica rapida, 2 USB di tipo A (di cui una 3.0), 2 uscite CA da 230V con massimi 2200 W l’una, senza dimenticarsi della presa per auto 12V a 10A. A completare il setup troviamo anche una torcia a LED con modalità SOS, nell’estrema eventualità in cui voi trovaste in situazione di pericolo. La maggior parte dei connettori presenta un comodo sportellino in gomma, pensato per la protezione degli interni, e per evitare che polvere o sporcizia vi si possa annidare compromettendo il funzionamento.

Spiegare a parole l’effettiva capacità del prodotto è molto più difficile del previsto, vi possiamo dare qualche valore per una maggiore comprensione, si può ricaricare uno smartphone per 260 volte, un drone per 50 volte o un computer portatile per 16 volte, in termini di durata di funzionamento, invece, il grill elettrico da 900W potrà essere utilizzato 100 ore, un forno a microonde 96 minuti, mentre la macchina da caffè da 1500W ben 75 minuti. Potenzialità estreme per una power station davvero capiente e dalla resa assolutamente soddisfacente, adatta ad ogni utilizzo.

Jackery Explorer 2000 Pro – conclusioni

In conclusione Jackery Explorer 2000 Pro è a tutti gli effetti un prodotto da sogno, un dispositivo che può soddisfare appieno le esigenze di tutti gli utenti, anche i più esigenti, i quali si ritrovano a godere di un elevato quantitativo di energia, prima di dover effettivamente ricorrere alla ricarica. I pregi sono tantissimi, capacità e potenze elevate, ma anche tanti connettori, ricarica rapidissima e silenziosa, per finire con un comodo display su cui visualizzare le informazioni di stato. I difetti sono sostanzialmente due: il peso è molto elevato, pensare di trasportare a mano 19,5 kg è quasi impossibile, e forse anche il prezzo di vendita. Il Jackery Explorer 2000 Pro lo potete acquistare su Amazon ad un listino di 2299 euro, ma nel periodo corrente, grazie all’applicazione del buono sconto in pagina di 345 euro, verrà a costare solamente 1954 euro.