Asus Zenbook S 13 OLED è il notebook ultraportatile, dotato di display OLED da 13,3 pollici con uno spessore davvero ridottissimo: solo 1 centimetro sul profilo, una specifica che gli permette di guadagnarsi il titolo di prodotto più sottile al mondo (per quanto riguarda la sua categoria).

La portabilità è estrema con il modello appena presentato, grazie al suo essere estremamente sottile e leggero (pesa solo 1kg), il prodotto sarà acquistabile in due colorazioni: Basalt Gray o Ponder Blue, oltre che essere prodotto con un occhio all’ambiente, grazie alla neutralità delle emissioni di CO2, nonché con l’utilizzo di metalli e plastiche certificate.

Asus Zenbook S 13 OLED – i suoi punti di forza

Asus Zenbook S 13 OLED ha numerosi punti di forza, in primis parliamo ovviamente dell’ergonomia, la quale è stata possibile mediante l’adozione di diverse tecniche di progettazione (display multistrato) e costruzione (layout interno ottimizzato), che permettessero di ridurre al massimo il peso, senza comprometterne le prestazioni in generale. Il coperchio, per la prima volta è realizzato in alluminio con un processo produttivo particolare, che utilizza acqua pura ed elettricità, con un risultato finale sorprendente; al tatto è simile alla pietra naturale, ogni modello è unico nel suo genere, e pone sempre un occhio alla sostenibilità.

Il risultato è assolutamente sorprendente, poiché l’autonomia è ottima, data la possibilità di godere di contenuti multimediali fino a 13 ore consecutive, al pieno della risoluzione, data la presenza di un display OLED da 2.8K (risoluzione 2880 x 1800 pixel), certificato Dolby Vision (Pantone Validated e certificazione VESA DisplayHDR True Black 500), per colori sempre più profondi e precisi.

Sotto il cofano trova posto un processore Intel Core i7 di 13esima generazione, affiancato da 32GB di RAM LPDDR5, ed un SSD PCIe 4.0×4 da 1TB. Le prestazioni sono incrementate rispetto alla generazione precedente, senza però mancare di connettività, sono disponibili due porte Thunderbolt, 4 USB-C ultraveloci con supporto alla ricarica rapida, una USB 3.2 Gen2 Type-A ed una HDMI 2.1, a cui aggiungere anche il jack audio da 3.5mm.

Appena sopra il display è stata posizionata una fotocamera IR con risoluzione FullHD, ed il suono, molto più coinvolgente rispetto al passato, supporta il Dolby Atmos, integrando anche un amplificatore intelligente, che è stato combinato con la tecnologia ASUS Audio Booster, il volume è aumentato di 5,25 volte.

La filosofia less is more di Asus la ritroviamo anche in questo Asus Zenbook S 13 OLED, il prodotto è registrato EPEAT Gold, risultando il più ecologico Zenbook mai realizzato, poiché incorpora una lega di magnesio-alluminio Post Industrial Recyclate sulla tastiera, nello chassis e nel coperchio (con riduzione dell’emissione di CO2 del 50%), mentre gli altoparlanti ed i singoli tasti incorporano plastica riciclata post-consumo (PCR). Superfluo dire che tutto l’imballaggio è riciclabile al 100%, notevole il superamento dello standard di efficienza energetica Energy Star del 43%, che permette così di consumare meno energia elettrica nell’utilizzo.