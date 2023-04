Perché non ricaricare lo smartphone di notte

Lo smartphone è diventano ormai parte della nostra quotidianità. Nonostante sia nelle nostre vite da soli 40 anni è uno strumento imprescindibile di cui difficilmente la civiltà moderna riuscirebbe a fare a meno.

Il moderno telefono cellulare non è solo uno strumento utilizzato per effettuare o ricevere chiamate ma per svolgere numerose azioni che possono rivelarsi estremamente utili per ottimizzare i tempi. Infatti lo smartphone oggi contiene molte app da utilizzare in diverse circostanze, puoi usarlo per ascoltare musica, condividere media o documenti, raggiungere dei posti velocemente tramite maps e molto altro.

Nonostante l’avvento dello smartphone abbia portato dei benefici incredibili, ci sono delle azioni quotidiane che vengono svolte con i cellulari e che si sono rivelate estremamente pericolose.

Caricare lo smartphone durante la notte: rischi e pericoli

Caricare lo smartphone durante la notte è un’azione molto pericolosa che può causare dei danni alla salute umana e anche danneggiare il dispositivo.

Questa pratica comune può risultare pericolosa per la salute umana poiché le radiazioni elettromagnetiche rilasciate dai cellulari, se posati sul comodino accanto a noi per tutta la notte, possono provocare dei gravi disturbi del sonno che potrebbero peggiorare in insonnia.

Inoltre uno dei pericoli da non sottovalutare in assoluto è il surriscaldamento della batteria. Se si utilizzano cavi difettosi o non originali per ricaricare lo smartphone oppure si posiziona il cellulare in modo errato durante la carica, la batteria di quest’ultimo potrebbe surriscaldarsi e nei casi più estremi potrebbe addirittura scoppiare e causare degli incendi.

Per tutti questi motivi si consiglia sempre di ricaricare il cellulare durante il giorno in modo da poter intervenire tempestivamente ed evitare brutti incidenti.