L’intelligenza artificiale come è facilmente intuibile costituisce il futuro della tecnologia, istruire algoritmi a rete neurale è infatti il prossimo step che secondo molti scienziati consentirà all’essere umano di studiare ciò che concerne le varie scienze in tempi molto più rapidi e con maggiore efficienza, campi come la medicina e la ricerca ne gioveranno sensibilmente.

Numerosi però sono gli scettici, tra questi figura anche la persona di Elon Musk, il quale però non si definisce contrario, però preferisce che prima di sviluppare l’IA, si proceda sviluppando precisi strumenti di controllo per impedire che quest’ultima possa, magari un po’ fantascientificamente, prendere il sopravvento e andare fuori controllo, ha infatti firmato una lettera in cui si chiede alle aziende di fermarsi e di procedere creando dapprima un’infrastruttura in grado di ottimizzare l’IA in favore dell’uomo.

Dubbi e investimenti

Nonostante gli innumerevoli dubbi, Musk ha fondato X.AI Corporation la nuova società dedicata all’intelligenza artificiale. Creata ufficialmente nel Nevada il 9 marzo 2023, potrebbe costituire la motivazione per la quale il patron di Tesla ha acquistato la bellezza di 10.000 GPU di fascia altissima di Nvidia, parliamo infatti delle H100 con architettura Grace Hopper, dal prezzo di oltre 10.000 dollari l’una per un investimento milionario.

Secondo molti potrebbe trattarsi di una risposta a OpenAI e altre società concorrenti, magari per poter prendere il volante della tecnologia e condurre le manovra anche banalmente per garantire che tutte le altre realtà rispettino l’idea di Musk in merito al controllo da effettuare sull’IA per evitare scenari alla Terminator e apocalittici per l’essere umano.