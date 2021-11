Apple CarPlay è la versione dell’azienda di Cupertino del più comune Android Auto, ovvero il modo migliore per utilizzare il proprio smartphone mentre si è alla guida di una autovettura. Sfortunatamente non è presente su tutti i modelli, ed allo stesso modo la compatibilità è legata alla connessione via cavo. Su LightInTheBox è possibile acquistare un adattatore wireless, utilizzabile sulla stragrande maggioranza delle autovetture, ad un prezzo scontatissimo.

Il prodotto prende il nome di Carlinkit 3.0, ha dimensioni ed estetica molto simili ad un powerbank, raggiungendo difatti un peso complesso di soli 410 grammi. Sulla superficie non sono stati posizionati pulsanti, se non un led di funzionamento nella parte superiore, con un connettore microUSB integrato posteriormente. Il collegamento all’automobile avverrà tramite una presa USB 2.0 standard, rendendo poi disponibile Apple CarPlay wireless, senza richiedere il collegamento fisico dello smartphone di casa Apple.

Il prezzo originario di 174,71 euro, a cui aggiungere 5,86 euro di spedizione, è scontato a soli 54,16 euro, inserendo in fase d’acquisto il seguente codice CPE. Il prodotto può essere ordinato direttamente su LightInTheBox, premendo questo link.

Il sito è uno dei più famosi e-commerce al mondo, promette la spedizione entro 24 ore dall’acquisto, con consegna presso il vostro domicilio in 4-8 giorni lavorativi, arrivando direttamente dall’oriente. In questi giorni, nel caso in cui spendeste più di 60 euro, potrete ottenere uno sconto aggiuntivo del 10%, inserendo in fase d’acquisto il codice BFSALE2; il mese di Novembre è il momento ideale per soddisfare i propri desideri, ed anche LightInTheBox riesce a ritagliarsi uno spazio nel cuore della maggior parte di noi con tantissime offerte da non perdere.