Portafoglio ANTI-TRUFFA a soli 9€ su Amazon, acquista ORA

Non sembrerebbe, ma la tecnologia è andata avanti anche per quanto riguarda un semplice portafoglio. Non ci sono particolari chip o altro a rendere possibile la protezione contro i truffatori, ma una semplice schermatura chiamata RFID.

Su Amazon ecco l’offerta perfetta per coloro che spesso si ritrovano in posti molto affollati con la paura che qualcuno mirasse alle tasche.

Portafoglio a soli 9€ su Amazon: è proprio questa l’offerta del giorno, sarete in grado di proteggere le vostre carte

Se prima bisognava solo stare attenti ai truffatori, o meglio ai borseggiatori in giro per la città, oggi potreste essere truffati anche ritrovando ugualmente il vostro portafoglio in tasca. Se vi state chiedendo in che modo, bisognerà solo capire alcune tecniche di truffa ormai in voga tra i malintenzionati.

Basta infatti avvicinare alcuni dispositivi alle tasche dei poveri malcapitati per portargli via delle piccole somme in denaro, le quali verranno spillate direttamente dalle carte di credito dotate di tecnologia contactless. Esiste una soluzione ad una problematica del genere? Certo che sì, anche con pochi euro da spendere. Con soli 9€ potrete portare a casa un portafoglio speciale, o meglio un porta-carte di credito, che si serve di una tecnologia chiamata RFID. Questa non farà altro che schermare le vostre carte contro qualsiasi tentativo di truffa.

Nel caso in cui i truffatori dovessero avvicinare il loro dispositivo alla vostra tasca mentre siete distratti, non riusciranno nel loro intento.

Il prezzo è eccezionale, ma probabilmente durerà per poco tempo. Per portare a casa questo portafoglio, vi consigliamo di aggiungerlo adesso al carrello direttamente su Amazon.