Come molti di voi già sanno, ogni anno Apple introduce qualche nuova colorazione per i suoi iPhone. In particolare per le varianti Pro.

Con iPhone 14 Pro e Pro Max, tale colorazione è stata la “viola scuro”. Quale sarà quella speciale degli iPhone 15 Pro e Pro Max? Scopriamolo insieme!.

Apple iPhone 15: ecco la colorazione speciale

Secondo quanto appreso da 9to5Mac, la colorazione speciale dei nuovi iPhone 15 Pro e 15 Pro Max sarà un particolare rosso scuro. Sarebbe la prima volta che Apple decide di puntare su una variante rossa per suoi iPhone di fascia alta. La colorazione viola scuro su iPhone 14 Pro è stata un vero e proprio successo.

Se le previsioni di 9to5Mac si riveleranno veritiere, possiamo stare certi che la variante rosso scuro sarà la più richiesta per gli iPhone 15 di fascia alta. Sono anni, infatti, che i fan di Apple chiedono all’azienda di aggiungere una qualsiasi variante di rosso dei modelli di fascia alta. Per ora non ci sono informazioni in merito al nome preciso della colorazione, si chiamerà semplicemente “rosso scuro”? Purtroppo non ci è dato saperlo, l’unica cosa nota è il codice colore, che dovrebbe essere il seguente: 410D0D.

9to5Mac ha dichiarato che le informazioni in merito alla colorazione rosso scuro arrivano da una fonte molto affidabile. Ci sono, quindi, alte probabilità che vedremo davvero iPhone 15 Pro e 15 Pro Max nella suddetta colorazione. Ovviamente per esserne sicuri non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo!.