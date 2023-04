Alcuni ex clienti del noto operatore telefonico Vodafone potranno tornare attivando una delle offerte mobile più apprezzate di questo ultimo periodo. Si tratta in particolare della famosa offerta denominata Vodafone Silver. In questo caso, gli utenti potranno attivare l’offerta in questione ad un prezzo super, ovvero a 7,99 euro. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vodafone Silver, ritorna l’offerta mobile per gli ex clienti ora a un super prezzo

Per tutti coloro che avevano intenzione di tornare con l’operatore telefonico rosso ora è arrivata una buona occasione. Come già accennato, infatti, in questi ultimi giorni l’operatore telefonico Vodafone sta invitando alcuni ex clienti selezionati a tornare attivando una delle offerte più apprezzate.

Come già detto in apertura, si tratta dell’offerta denominata Vodafone Silver. Quest’ultima è stata proposta svariate volte dall’operatore e ora sarà disponibile all’attivazione con un costo per il rinnovo mensile di 7,99 euro. In questo caso, tutti coloro che la attiveranno potranno utilizzare ogni mese 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G.

Oltre a questo, gli utenti potranno utilizzare ogni mese SMS illimitati verso tutti i numeri, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 300 minuti di chiamate verso alcuni numeri fissi e mobile stranieri. L’offerta sarà attivabile da tutti gli ex clienti che riceveranno apposito SMS winback da parte di Vodafone. Ecco qui di seguito l’esempio del messaggio inviato dall’operatore.

“Torna in Vodafone! 100GB, minuti e sms illimitati a 7.99E/mese. Attivazione 0.01E, SIM 0E. Attiva in negozio/online entro il 17/04. Dettagli e costi: voda.it/wdb21”.