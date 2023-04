Gli smartphone, o cellulari, da collezione, possono far guadagnare moltissimo agli utenti che troveranno il giusto compratore, a patto che siano nelle più perfette condizioni. Prima di ogni valutazione, è corretto ricordare che il dispositivo deve essere perfettamente funzionante, esente da difetti di alcun tipo, ed ancora meglio dotato di scatola originale. Rispettando questi pre-requisiti, si potrebbero raggiungere risultati davvero impressionanti.

Esattamente alla pari di francobolli, dischi o monete, anche per gli smartphone esiste un collezionismo sommerso, molto più ampio di quanto potremmo immaginare. Uno dei modelli più richiesti al mondo è sicuramente il Mobira Senator, dispositivo di grandi dimensioni, messo sul mercato addirittura nel 1981 da Nokia (ha un peso di 9,8kg), oggi acquistato dai collezionisti anche a più di 1000 euro.

Stessa valutazione per uno smartphone come oggi lo intendiamo, stiamo parlando di Apple iPhone 2G, il primo modello presentato da Steve Jobs, una perla molto rara, lanciata sul mercato nel 2007. Se non funzionante viene valutato 300 euro, ma se in perfette condizioni può raggiungere giustappunto 1000 euro.

Smartphone rari, i più comuni

Tra i più comuni venduti ai collezionisti annoveriamo un’altra coppia di prodotti di casa Nokia, precisamente sono Nokia 3310 e Nokia 8810, il primo iconico modello, che ha segnato la gioventù degli utenti nella decade precedente il nuovo millennio (è stato commercializzato nel 2000), viene oggi acquistato tra 40 e 300 euro. Il secondo venne lanciato qualche anno prima, nel 1998, con una scocca lucida ed una batteria dalla durata incredibile, il prezzo di vendita attuale è allineato con il fratello minore.