PUBG MOBILE sta per compiere cinque anni e gli sviluppatori vogliono celebrare questo avvenimento festeggiando con tutta la community. Il battle royale più famoso del settore videoludico sta per cambiare profondamente con l’arrivo dell’update 2.5.

Questo aggiornamento introdurrà una nuova modalità di costruzione chiamata World of Wonder. Gli utenti potranno sbizzarrirsi con la fantasia, creando i propri contenuti in tempo reale. questo significa che sarà possibile creare nuove modalità di gioco ma, soprattutto, realizzare nuove mappe.

Al momento, la modalità World of Wonder è in fase beta e gli utenti possono candidarsi come creatori per sperimentare le feature di editing. L’obiettivo è quello di lasciare la massima libertà ai creativi, che potranno realizzare scenari partendo da zero e personalizzandoli a piacimento.

PUBG MOBILE festeggia i cinque anni dal lancio e gli sviluppatori vogliono fare le cose in grande con l’update 2.5 che introduce una serie di nuovi contenuti senza precedenti

Le possibilità sono infinte e, infatti, sarà possibile introdurre nuove meccaniche e modi di giocare. Nel corso delle prossime settimane arriveranno maggiori dettagli sul rilascio della modalità per tutti i giocatori.

Anche il gameplay si evolverà con l’update 2.5, infatti in PUBG Mobile arriveranno nuove aree, oggetti e premi. Gli sviluppatori hanno lavorato per aggiornare le modalità Payload e Metro Royale e sono state introdotte tante nuove personalizzazioni per la Cycle 4 Season 11 e il Royale Pass Month 21.