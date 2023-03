Il team di sviluppo di PUBG MOBILE ha annunciato una nuova partnership con Bugatti. L’unione del battle royale con l’icona dell’industria automobilistica permetterà a tutti i giocatori di provare un’esperienza unica.

Infatti, sarà possibile guidare due delle supercar più esclusive prodotto dal marchio di lusso. Fino al trenta aprile la Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse e la Bugatti La Voiture Noire, saranno disponibili all’interno del gioco.

La partnership rientra nelle novità che caratterizzeranno l’update 2.5 di PUBG Mobile. Insieme alle due supercar, gli utenti potranno sbloccare una serie di aspetti esclusivi e segreti. Non mancherà anche un ornamento e un paracadute a tema Bugatti.

Due delle supercar Bugatti più lussuose e veloci al mondo fanno il proprio debutto come veicoli guidabili dagli utenti su PUBG MOBILE

Entrando maggiormente nello specifico, la Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse, ha ridefinito il concetto di supercar. Infatti, è una delle roadster di serie più veloci e potenti al mondo. La velocità massima raggiungibile è di 408,84 km/h, un valore da record.

La Bugatti La Voiture Noire, invece, si configura come una vettura ancora più esclusiva. Si tratta di un modello one-off, un esemplare unico pensato per celebrare il 110° anniversario di Bugatti. I progettisti l’hanno creata per omaggiare la Bugatti Type 57 SC Atlantic ma unendo tutte le caratteristiche moderni che contraddistinguono il marchio.

I giocatori potranno quindi guidare due supercar esclusive e potentissime, simbolo del marchio Bugatti. Come confermato da Vincent Wang, Head of PUBG MOBILE Publishing di Tencent Games: “PUBG MOBILE è sempre alla ricerca di partner all’avanguardia per offrire ai giocatori le esperienze più incredibili. Per oltre 110 anni Bugatti ha creato alcuni dei veicoli più ricercati, potenti e iconici del mondo e continua a essere leader nel settore del design automobilistico. Siamo entusiasti di portare queste incredibili supercar di Bugatti in PUBG MOBILE, per farle provare ai giocatori che si sfidano sui campi di battaglia.”

Ricordiamo che il titolo è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play Store.