Comet riesce ad avere la meglio su Unieuro, e su tutti gli altri rivenditori del nostro paese, con il lancio di una bellissima campagna promozionale che trasuda di occasioni per spendere poco o niente, ed allo stesso tempo riuscire a mettere le mani sui migliori dispositivi in circolazione.

I prezzi del volantino sono da considerarsi attivi su tutto il territorio nazionale, ciò sta a significare che gli acquisti potranno necessariamente essere completati dagli utenti che si vorranno recare personalmente in un qualsiasi negozio, oppure che decideranno liberamente di affidarsi al sito ufficiale, sul quale trovare esattamente gli stessi identici sconti, con annessa la possibilità di affidarsi alla spedizione gratuita presso il proprio domicilio.

Comet, le occasioni da non perdere di vista

Una nuova promozione è appena stata lanciata da Comet, all’interno del volantino corrente possiamo trovare la possibilità di ricevere un buono sconto del valore di 20 euro, che potrà essere speso in negozio dal 27 aprile al 31 maggio, ogni 100 euro di spesa. E’ superfluo dire che la campagna propone coupon cumulabili, ovvero potranno essere sommati in relazione al livello di spesa effettivamente raggiunto dall’utente.

Le offerte disponibili sono ad ogni modo molto interessanti, vanno a toccare soluzione del calibro di Galaxy A53 5G, disponibile a 369 euro, passando anche per alcuni top di gamma, come Galaxy S23 Ultra a 1299 euro, Galaxy S23 a 949 euro, oppure i vecchi Galaxy S22 Ultra, a 949 euro, per finire con il Galaxy S22, disponibile all’acquisto a 599 euro.

Questi sono solamente alcuni dei tantissimi sconti nascosti all’interno del volantino Comet, se volete approfondire la conoscenza della campagna, aprite subito le pagine che trovate qui sotto.