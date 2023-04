In occasione dello Xiaomi Smarter Living 2023, l’evento dedicato alle novità in ambito domotico e smart home del brand cinese, l’azienda ha presentato una serie di nuovi device. Tutti i dispositivi sono sviluppati e realizzati per garantire una migliore qualità della vita agli utenti che li andranno ad utilizzare.

Insieme al Robot Vacuum-Mop 2i, ecco arrivare anche la famiglia Smart Air Purifier 4. Il gigante tecnologico ha presentato due modelli, la versione standard e quella Lite che differiscono per potenza e prestazioni. Il nuovo Smart Air Purifier 4 è stato lanciato direttamente da Anuj Sharma, CMO di Xiaomi.

Tra le caratteristiche principali del purificatore d’aria spicca la presenza di un pre-filtro, un filtro HEPA, un filtro al carbone attivo e uno ionizzatore d’aria. Considerando tutte queste caratteristiche, non sorprende scoprire che Smart Air Purifier 4 ha ottenuto la certificazione Filtration + TUV per quanto riguarda la tecnologia contro le allergie e l’assorbimento della formaldeide.

Xiaomi ha presentato la nuova famiglia Smart Air Purifier 4, due purificatori d’aria che integrano tecnologie di filtraggio avanzate e di qualità elevata

Il purificatore può arrivare a coprire un CADR (clean air delivery rate) di 400 metri cubi per ora grazie alla tecnologia di aspirazione dell’aria a 360 gradi. Inoltre, gli utenti potranno attivare la modalità Notte che permette di mantenere attivo lo Smart Air Purifier 4 con un rumore di fondo di appena 32 decibel per favorire il riposo.

Il display OLED permette di ottenere facilmente tutte le informazioni sullo stato del purificatore d’aria. I due tasti fisici permettono, rispettivamente, di accendere/spegnere il device e modificare la modalità d’utilizzo. Xiaomi ha anche presentato Smart Air Purifier 4 Lite.

Come è possibile intuire dal nome, si tratta di una versione più compatta del purificatore d’aria in grado di coprire 360 metri cubi d’aria. Anche in questo caso, è presente un filtro HEPA 13, Ionizzatore e sistema di assorbimento della formaldeide. Questo permette di assorbire particelle PM 2.5, PM10 e anche fumi. Il display LED permette di avere un feedback visivo sulle funzioni attive.

Sia Smart Air Purifier 4 che la versione Lite possono essere comandati direttamente con la voce grazie all’integrazione con Google Assistant e Amazon Alexa oltre che con l’app dedicata di Xiaomi.