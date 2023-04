Le smart home moderne possono diventare ancora più smart grazie all’utilizzo dei giusti device. Il controllo domotico è sempre più importante e poter contare su un set completo di dispositivi permette di gestire in maniera attenta e puntuale il proprio ambiente domestico.

Durante il CES 2023, SwitchBot ha presentato Hub 2 che si configura come il centro dell’ecosistema creato dal brand. Adesso, il device è finalmente disponibile per l’acquisto e si configura come una vera rivoluzione per la domotica.

Attraverso questo device è possibile avere un device fisico con cui gestire tutti i dispositivi dell’ecosistema SwitchBot, oltre che poter contare sull’integrazione degli assistenti vocali di Google, Apple e Amazon.

Rispetto alla precedente generazione, Hub 2 cambia in dimensioni e funzionalità per facilitare l’interazione con gli utenti. La presenza di un display lo rende un complemento d’arredo elegante grazie alla finitura bianca lucida.

SwitchBot Hub 2 si configura come il centro dell’ecosistema del produttore in quanto va ad unire diverse funzionalità e permette di controllare tutta la casa

Il pannello permette di scoprire subito due delle numerose feature che il device integra, quelle di Smart Buttons e termometro/igrometro. Infatti, a schermo viene mostrata la temperatura e l’umidità ambientale. Il produttore conferma che tutta la componentistica interna e i chip utilizzati sono di qualità Svizzera e questo garantisce l’assoluta qualità e precisione delle misurazioni. Il device integra anche un sensore di luminosità che permette di regolare la luminosità in base all’ora del giorno.

Gli utenti potranno sfruttare anche i due pulsanti soft touch personalizzabili. Basterà cliccare sul tasto a sfioramento illuminato per abilitare la funzione prescelta e avere un feedback diretto ed immediato dell’esecuzione del task.

SwitchBot Hub 2, tuttavia, integra anche le funzionalità di Smart Home Hub e Smart Remote Control. La prima permette di collegarsi in maniera diretta all’ecosistema del brand e gestire gli altri device attraverso l’automazione. La seconda, invece, permette di rendere smart tutte le case grazie ai comandi infrarossi integrati che possono quindi controllare TV, condizionatori e quant’altro preveda un telecomando. Combinando questi elementi, sarà possibile utilizzare l’app dedicata o la propria voce per accedere i dispositivi o impostare una routine che possa avviarli in maniera automatica.

Il device, inoltre, supporta il protocollo Matter, per rendere più facile l’installazione dei device tramite il Wi-Fi e la gestione più puntuale degli stessi. Il primo device di SwitchBot a supportare questa tecnologia è il device Curtains. Questo sistema permette di controllare le tende e rendere smart anche questo aspetto della casa.

È possibile acquistare SwitchBot Hub 2 direttamente su Amazon o sul sito ufficiale al prezzo di 79,99 euro.