I Bitcoin hanno superato i 30.000 dollari per la prima volta da giugno 2022, parliamo di un aumento del 6,2% in 24 ore, dato che ora viene scambiato sopra i 30.100 dollari secondo CoinMarketCap. Anche Ether, la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato, è salita di oltre il 3% in 24 ore.

“Un breakout richiederebbe chiusure settimanali consecutive al di sopra della resistenza e completerebbe una fase di base in uno sviluppo rialzista a lungo termine“, ha detto il mese scorso Katie Stockton, managing partner di Fairlead Strategies a Matthew Fox di Insider.

“Il motivo alla base di questo comportamento è probabilmente dovuto al fatto che le probabilità che la Fed riduca ulteriormente i suoi aumenti dei tassi sono state notevolmente rafforzate dopo le turbolenze bancarie all’inizio di marzo“, ha affermato Tina Teng, analista di CMC Markets, una società di servizi finanziari. un video pubblicato su Twitter martedì.

Le monete dei record

L’analisi tecnica di Teng del grafico di Bitcoin mostra che i prezzi si avvicinano a 35.000 dollari se lo slancio dei prezzi al rialzo continua.

La Federal Reserve ha aumentato i tassi di interesse per la nona volta consecutiva a marzo, anche dopo l’implosione della Silicon Valley Bank, nella sua continua spinta a raffreddare l’inflazione. Ma questo sta intensificando le preoccupazioni che l’economia possa raffreddarsi così tanto da precipitare in una recessione. Ciò sta alimentando le speranze che il ciclo di rialzi dei tassi possa presto diminuire.

Bitcoin è cresciuto di circa l’80% quest’anno finora, mentre ether è cresciuto di circa il 60% nello stesso periodo.

Bitcoin ed ether hanno raggiunto i massimi storici quando hanno superato rispettivamente i 69.000 dollari e 4.800 nel novembre 2021.