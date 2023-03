SwitchBot Meter Plus, il termometro e igrometro per le smart home

SwitchBot, azienda che realizza soluzioni IoT per le smart home, ha lanciato il nuovo Meter Plus. Il device funge da termometro e igrometro ed è pensato per monitorare la qualità della vita all’interno della propria casa.

Come facilmente intuibile dal nome, Meter Plus rappresenta una versione più grande di Meter. Il motivo dell’introduzione del nuovo display da 3 pollici è legato ad una più facile consultazione di tutti i parametri.

Infatti, con un solo sguardo sarà possibile ricevere un feedback diretto sulla temperatura e sull’umidità. Le dimensioni di Meter Plus sono di 55 mm x 55 mm x 24 mm e lo rendono perfetto da posizionare in ogni luogo. Gli utenti potranno metterlo sulla propria scrivania, sul comodino vicino al letto oltre che in cucina.

SwitchBot Meter Plus è la nuova soluzione che unisce le funzionalità di termometro e igrometro ottimizzate per le smart home moderne

Grazie al supporto pieghevole integrato, può essere posizionato su tutte le superfici piane. In alternativa, può essere incollato tramite l’apposita etichetta o appeso tramite il supporto per il gancio a parete.

Dal punto di vista tecnico, SwitchBot Meter Plus è caratterizzato dal chip Sensirion3, una soluzione di qualità svizzera. Grazie alla sua precisione a accuratezza, può rilevare le differenze di temperatura fino al decimo di grado Celsius. La precisione per la rilevazione dell’umidità, invece, ha uno scarto di appena un punto percentuale.

Il vantaggio di utilizzare questa soluzione, è la perfetta integrazione con l’ecosistema SwitchBot. I dati rilevati dal termometro/igrometro possono dare il via ad una serie di azioni legati agli altri device smart dell’azienda.

Il Meter Plus diventerà un importante strumento per monitorare la qualità dell’ambiente e, di conseguenza, gestire in autonomia la smart home. Inoltre, attraverso Alexa, Google Home e Siri sarà possibile avviare il condizionatore se la temperatura sale o scende troppo oppure accendere il deumidificatore. Il device può essere acquistato direttamente su Amazon al prezzo consigliato di 21,99 euro.