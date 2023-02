SwitchBot termometro e igrometro a 14 euro, tieni sotto controllo la TEMPERATURA in casa

Su Amazon oggi è disponibile un dispositivo termometro e igrometro che viene prodotto da SwitchBot. Potrebbe essere questa la soluzione perfetta per il vostro ambiente, almeno per monitorare i dati.

Su Amazon ecco il dispositivo con termometro e igrometro per ambiente incorporato, SwitchBot è disponibile a 14,44 euro

Anche oggetti del genere risultano tra i più acquistati su Amazon, soprattutto per via dei loro servizi. In questo caso il dispositivo in questione funge da termometro ma anche da igrometro per ambiente. Il tutto ovviamente all’interno di un’unica scocca, con un display LCD digitale che mostra al meglio tutti i dati.

Questi vanno a riguardare sia la temperatura che il grado di umidità all’interno del proprio ambiente domestico, il tutto con tecnologia Bluetooth per collegarsi direttamente all’applicazione dedicata del proprio smartphone. Il dispositivo termometro offre anche la funzione di allarme intelligente ma anche di memorizzazione dei dati.

Per quanto riguarda il prezzo, Amazon fa un vero regalo ai suoi clienti offrendo uno sconto del 42% che fa dimenticare il vecchio prezzo di 25 €. Chi vorrà acquistare dunque questo dispositivo, potrà farlo con una somma di soli 14,44 €. Sono disponibile ovviamente come sempre i 30 giorni di reso ma anche due anni di garanzia dal momento dell’acquisto. Per portarlo a casa dovete solo aggiungerlo al carrello.