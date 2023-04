Ho.Mobile, hai meno di un mese di tempo per abbonarti alla promo a 7 euro

Ultimamente, con le rimodulazioni e le nuove promo super convenienti, le compagnie telefoniche stanno facendo parlare di sé, e non poco. Prima tra queste c’è Ho. Mobile, grazie alla quale puoi sfruttare offerte online per navigare in mobilità con rete 4G fino a 30 mega in download, chiamare e inviare SMS illimitati a partire da 6,99 euro al mese. Le tariffe sono semplici, trasparenti e senza costi nascosti o vincoli. Tra le promozioni attivabili entro il 30/4/2023, ci sono Ho 6,99 e Ho 7,99.

Ho.Mobile: cosa offrono le due promozioni del momento

Come vi abbiamo già accennato, se si proviene da Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile o altri operatori virtuali, queste sono le offerte a cui si ha diritto:

Ho 6,99 : minuti e SMS illimitati, 130 Giga in 4G a 6,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite. Dalla ricarica di 7 euro, ti verrà scalato il costo del rinnovo di 6,99 euro.

: minuti e SMS illimitati, 130 Giga in 4G a 6,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite. Dalla ricarica di 7 euro, ti verrà scalato il costo del rinnovo di 6,99 euro. Ho 7,99: minuti e SMS illimitati, 180 Giga in 4G a 7,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite. Dalla ricarica di 8 euro, ti verrà scalato il costo del rinnovo di 7,99 euro.

I servizi accessori inclusi in tutte le offerte Ho. Mobile sono:

Trasferimento di chiamata;

di chiamata; Avviso di chiamata;

di chiamata; SMS ho. chiamato;

ho. chiamato; 42121 gratuito per conoscere il credito residuo ;

; Navigazione hotspot.

La cosa fantastica è che si può mantenere il vecchio numero o attivarne uno nuovo. La navigazione viene bloccata al termine dei giga inclusi nell’offerta, evitando ulteriori costi. È possibile riprendere a navigare quando si vuole allo stesso prezzo, facendo ripartire la promozione e iniziando un nuovo ciclo mensile. In caso di insoddisfazione, hai 30 giorni per richiedere il rimborso direttamente dall’Area personale.