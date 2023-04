Nelle scorse ore, sono trapelati in rete alcuni render riguardanti iPhone 15 Pro. Il flagship realizzato da Apple si mostra nelle prime immagini in altissima qualità che permettono di svelare in anteprima alcune delle feature pensate dall’azienda della mela.

Le immagini pubblicate da 9to5Mac consentono di familiarizzare con il design di iPhone 15 Pro, il quale manterrà un legame con la precedente generazione. Tuttavia, la personalità del flagship emerge grazie ad alcune soluzioni inedite che faranno il proprio debutto proprio con il lancio del device

In particolare, Apple andrà ad eliminare tutti i tasti fisici. In particolare, ci riferiamo ai tasti del volume e allo slider per attivare e disattivare la modalità silenziosa. Gli utenti dovranno quindi familiarizzare con un nuovo modo di approcciarsi allo smartphone senza avere un tasto da premere.

Apple sembra intenzionata ad eliminare tutti i tasti fisici su iPhone 15 Pro, sostituendoli con tasti a sfioramento e un feedback aptico per simulare la pressione

Infatti, i tecnici di Cupertino hanno optato per l’utilizzo dei tasto a sfioramento con feedback aptico per simulare la pressione. Questo sistema sarà utilizzato sia per il bilanciere del volume che per il toggle per inserire la modalità silenziosa.

Si tratta di un cambiamento importante che viene adottato per la prima volta nel settore smartphone. Precedentemente, Apple aveva utilizzato questa soluzione per tasto home di iPhone 8, ma mai per tutti i pulsanti presenti sul device.

Inoltre, in seguito alla pubblicazione dei render di iPhone 15 Pro sono emerse anche le dimensioni generali del device che saranno di 146.47 x 70.46 x 8.24 mm. Prendendo per veritiere questi valori, lo smartphone sarà leggermente più piccolo rispetto ad iPhone 14 Pro. Lo spessore delle cornici sarà di appena 1.55 mm su tutti i lati, favorendo la sensazione di avere un device coperto quasi nella sua interezza dal display.