Il debutto della famiglia iPhone 15 è atteso solo nella seconda metà dell’anno ma alcune nuove informazioni riguardanti la versione Pro sono trapelate in queste ore. Im particolare, alcune informatori hanno svelato i primi render in alta qualità per il flagship Apple.

I render pubblicati dai ragazzi di 9to5Mac mostrano il nuovo iPhone 15 Pro in tutta la sua bellezza. Le immagini pubblicare sembrano prese direttamente dalle presentazioni Apple, quindi possiamo immaginare che non si tratti di semplici render amatoriali.

A catturare certamente l’attenzione ci sono il design con i bordi arrotondati tipico del brand della mela e il nuovo frame laterale. Apple sembra intenzionata ad utilizzare materiali nobili come il titanio per la cornice, in modo tale da garantire eleganza e resistenza strutturale.

Il nuovo iPhone 15 Pro si mostra nei primi render, Apple ha ottimizzato ogni aspetto relativo al design del device

Passando alla parte posteriore, la fotocamera di iPhone 15 Pro sarà sporgente come l’azienda di Cupertino ci ha ormai abituato anche se non troppo in proporzione agli altri modelli. L’isola che ospita il comparto fotografico, invece, sarà più ampia del solito anche in seguito alle tre ottiche che sembrano più grandi rispetto al modello precedente.

Stando alle indiscrezioni emerse in queste settimane, le fotocamere di iPhone 15 Pro saranno caratterizzate da una tecnologia innovativa. I sensori potranno catturare più luce che in passato, permettendo di gestire meglio la sovraesposizione o la sottoesposizione delle foto.

Come ampiamente annunciato, Apple adotterà per la prima volta sui device iPhone una porta USB Type-C. Si tratta di un cambiamento epocale per via della maggiore velocità di ricarica e della migliore efficienza. Tuttavia, sembra che l’azienda della mela andrà a bloccare o fortemente limitare la ricarica quando si utilizzano cavi USB-C non certificati e autorizzati dal brand.

I colori disponibili al lancio saranno Deep Red, White, Space Black e Gold. Al momento, purtroppo, Apple non ha confermato ufficialmente nessuna di queste informazioni. Come sempre in questi casi, il nostro consiglio è quello di considerare tutti questi dettagli come indiscrezioni. Non resta che attendere maggiori leak che certamente non tarderanno ad arrivare. Per la presentazione ufficiale del device, invece, bisognerà aspettare almeno settembre.