Vodafone pensa alla Pasqua e decide di mettere sul piatto una promozione che ha quasi dell’incredibile, la perfetta soluzione su cui gli utenti possono davvero fare affidamento, nell’ottica comunque di spendere poco, e dall’altro lato godere di ottimi contenuti.

Coloro che vorranno avvicinarsi in questi giorni al mondo di Vodafone, devono comunque sapere che l’attivazione della promozione è possibile solamente nel caso in cui si effettui completa portabilità del numero originario, infatti non può essere richiesta sul sito ufficiale, con un piccolo pagamento da apporre in fase iniziale.

Vodafone, ottime offerte con tanti giga per tutti

Tutti i nuovi sconti disponibili da Vodafone sono concentrati su una promozione in particolare, la sua migliore è sicuramente la Vodafone Silver, soluzione che prevede un costo fisso di 7,99 euro al mese, in promozione a soli 5 euro per quanto riguarda il primo rinnovo.

All’interno della promo si può trovare un bundle davvero assurdo, poiché sono disponibili illimitati minuti da poter utilizzare verso chiunque si desideri, con SMS infiniti e ben 150 giga di traffico dati in 4G. Il pagamento del canone indicato è possibile solo tramite carta di credito o conto corrente bancario (versione Smart Pay).

Alcuni utenti potranno comunque decidere di attivare la variante con prezzo bloccato per 24 mesi, ovvero avere la certezza di non assistere ad alcuna rimodulazione contrattuale nel periodo indicato. In questo caso il bundle sale a 200 giga di traffico dati al mese, con un prezzo di 9,99 euro a rinnovo (la prima mensilità è sempre scontata a 5 euro).