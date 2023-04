La nuova promozione lanciata da ho.Mobile è veramente da urlo, una soluzione che permette a tutti gli utenti di raggiungere l’acquisto di tantissimi contenuti, previo il pagamento di un canone fisso mensile pari a soli 6,99 euro, con addebito diretto sul credito residuo.

Coloro che sin da subito vogliono risparmiare al massimo, devono sapere che la promo in oggetto, denominata dall’azienda ho. 6,99, viene resa disponibile per i soli uscenti da Iliad o da un MVNO, con portabilità obbligatoria del proprio numero di telefono. I costi di attivazione iniziali sono completamente azzerati, se non per quanto riguarda la prima ricarica, che ha un costo di 7 euro (che copre giustappunto la mensilità).

ho.Mobile, la promozione è veramente speciale

La promozione di ho.Mobile è veramente speciale, ha un costo fisso di soli 6,99 euro al mese, da versare direttamente con credito residuo della SIM ricaricabile, senza conto corrente bancario o limitazioni particolari (sono assenti anche i vincoli contrattuali). Al suo interno si può scovare un bundle di assoluto rispetto, composto da 130 giga di traffico dati, affiancati da illimitati minuti e SMS da poter utilizzare indistintamente verso tutti.

Coloro che sceglieranno di attivarla, lo potranno fare tramite il sito ufficiale di ho.Mobile, ricordando comunque che la navigazione è limitata a 50MB/s in download, e che non sono previsti vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che l’utente potrà abbandonare ho.Mobile in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi. Per i dettagli consigliamo comunque di collegarsi il prima possibile al sito.