Gli appassionati di Star Wars possono tirare un sospiro di sollievo e prepararsi a ritornare nella Galassia lontana lontana. Infatti, Disney e Lucasfilm hanno annunciato finalmente la data di uscita della terza stagione di The Mandalorian.

L’annuncio è accompagnato da un trailer che mostra Din Djarin (interpretato da Pedro Pascal) e Grogu impegnati in una nuova missione. Questa volta, la sfida si preannuncia più ardua del solito, con Din Djarin che sembra impegnato della ricostruzione della propria patria: Mandalore.

Infatti, nelle precedenti stagioni di The Mandalorian, Din Djarin è entrato in possesso della Spada Oscura (anche nota come Dark Saber). Questa speciale spada laser, oltre ad un potere tattico, ha un alto valore simbolico. Infatti, chi la impugna verrà seguito dai Mandaloriani nella rifondazione di Mandalore.

The Mandalorian sta per tornare su Disney+, preparate le spade laser e la Forza per affrontare queste nuove avventure con Din Djarin e Grogu

Ovviamente, al fianco del Mandaloriano sarà sempre presente l’inseparabile Grogu. Stando a quanto è possibile vedere nel trailer, il piccolo alieno sensibile alla Forza sembra in grado di controllare meglio le proprie abilità e rappresenterà un valido alleato per Din Djarn.

La nuova stagione di The Mandalorian sarà disponibile in esclusiva su Disney+ a partire dal primo marzo. Possiamo immaginare che il servizio di streaming rilascerà le nuove puntata a cadenza settimanale, come accaduto per le precedenti stagioni.

Nel frattempo non resta che godersi le splendide immagini del trailer e provare ad immaginare in quali avventure Jon Favreau e Dave Filoni ci porteranno in questa stagione.