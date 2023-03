Logitech G ha annunciato una collaborazione con Lucasfilm Ltd. per creare un nuovo accessorio che certamente piacerà agli appassionati di Star Wars. Ecco arrivare le nuove A30 Wireless Gaming Headset The Mandalorian Edition.

Le cuffie A30 Wireless The Mandalorian™ Edition sono un prodotto unico e di altissima qualità. I progettisti hanno lavorato per rispettare le esigente dei giocatori moderni e, al tempo stesso, creare un prodotto unico per i fan più accaniti di Star Wars.

Le cuffie wireless presentano un design elegante che trae ispirazione nella colorazioni dall’acciaio Beskar, l’iconico acciaio che compone l’armatura del Mandaloriano. Tuttavia, sono presenti anche elementi che richiamano il design originale della famiglia di cuffie Logitech. In particolare, la morbida imbottitura in memory foam presente nei padiglioni auricolari e nell’archetto le rende confortevoli, sicure e adatte alle lunghe sessioni di gaming.

Logitech presenta le nuove cuffie wireless G A30 nella versione esclusiva The Mandalorian Edition con tanti easter egg dedicati alla serie Disney+

Inoltre, i cuscinetti magnetici rimovibili offrono la possibilità di personalizzare completamente le nuove A30. Trattandosi di un prodotto pensato per gli appassionati di Star Wars, le cuffie sono dotate di speaker tag personalizzati con il profilo di Din Djarin sulla sinistra, e un’insegna del Clan Mudhorn sulla destra. Ma non è tutto, i giocatori e gli appassionati potranno andare alla ricerca di numerosi segreti ed easter egg ispirati alla serie.

Dal punto di vista tecnico, le cuffie offrono una connettività avanzata LIGHTSPEED Wireless, connettività Bluetooth e tramite porta aux da 3,5 mm. Le cuffie sono compatibili con tutte le principali console (Xbox Series X|S, Playstation 5 e 4, Nintendo Switch) oltre che con PC, Mac e smartphone iOS e Android.

La batteria garantisce oltre 27 ore di autonomia con il vantaggio di riprodurre l’audio in maniera totalmente wireless. Inoltre, la cuffia è dotata di un microfono ad asta staccabile e di un microfono integrato che massimizza la qualità. I driver audio da 40 mm sono pensati per offrire un’esperienza coinvolgente e bassi profondi.

Come dichiarato da Peter Kingsley, Chief Marketing Officer di Logitech G: “Con le nuove A30 Mandalorian Edition, siamo orgogliosi di aver progettato delle cuffie che rendono omaggio all’eredità di The Mandalorian e alla galassia di Star Wars. Speriamo che i fan le amino quanto noi“. Le Logitech G A30 Wireless Gaming Headset The Mandalorian Edition sono disponibili sul sito ufficiale o presso i rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di 279 euro.