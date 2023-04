Insieme ad Honor per una giornata con il nuovo Magic5 Pro e la sua fotocamera

Abbiamo trascorso una giornata ospiti di Honor presso il lago di Garda con la nostra Francesca Lacorte a rappresentarci in maniera attiva. La divisione italiana della celebre azienda cinese, ha equipaggiato Francesca con il suo ultimo dispositivo, il flagship presentato allo scorso MWC 2023 di Barcellona, il nuovo Honor Magic5 Pro.

L’obiettivo della giornata? Testare al meglio lo smartphone soprattutto per quanto concerne il suo comparto fotografico, il migliore sulla scena secondo quanto riportato dal noto ente certificatore DxOMark. Come testimoniano le nostre immagini, anche gli scatti realizzati nella semplice modalità cosiddetta “Punta e scatta” riescono a far emergere l’estrema qualità dei 50 megapixel presenti su tutti e tre gli obiettivi del Magic5 Pro.

Eppure non era semplice dal momento che i soggetti da ritrarre erano tre ragazzi alle prese con il parkour, per cui in continuo movimento tra acrobazie e cambi repentini di direzione. Il nuovo nato in casa Honor ha reagito perfettamente scegliendo il tempo giusto di scatto e bloccando la scena nel suo punto cruciale senza sbavature.

1 su 3

Ovviamente l’attenzione di Francesca si è focalizzata anche sul paesaggio e sui piccoli scorci offerti dalla location scelta da Honor, i quali hanno restituito in foto la loro magnificenza. È facile notare la grande armonia dei colori e la precisione dei dettagli senza utilizzare modalità professionali.

1 su 7

La giornata è stata veramente entusiasmante e divertente, tra lo stupore del bellissimo posto e i diversi test sul campo. Ci sono ancora dei piccoli miglioramenti da apportare a questo dispositivo, il quale in alcuni casi è sembrato produrre alcune foto forse leggermente artefatte, nulla che ovviamente non possa essere risolto con un piccolo aggiornamento software di Honor.

Honor Magic5 Pro, ricordiamo le specifiche tecniche dello smartphone leader dell’ultimo MWC 2023

Il nuovo smartphone del colosso cinese vede a bordo uno schermo da 6.81 pollici con Refresh Rate che si spinge fino a 120 Hz, uno spazio colore DCI-P3, tecnologia HDR10+, luminosità di picco pari a 1.800 nit. Il display è curvo su quattro lati, provvisto di Dynamic Dimming. Il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 è coadiuvato da una GPU Adreno, 12 GB di memoria RAM e 512 GB di Storage interno.

La fotocamera posteriore vede presenti 3 sensori: 50 megapixel sul principale, 50 megapixel sull’ultra wide e 50 megapixel sul teleobiettivo. La fotocamera anteriore è da 12 megapixel. Presente la certificazione IP68 e batteria da 5.100 mAh con ricarica rapida SuperCharge via cavo a 66 W, wireless a 50W.

Prezzo e disponibilità

Honor Magic5 Lite sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 21 aprile al prezzo consigliato al publico di 1.199,90 euro.

Le promozioni saranno principalmente due, la prima per chi lo acquista dal 21 aprile al 3 maggio e la seconda per chi lo acquista dal 4 al 31 maggio.

La prima Promo comprendere il prezzo di lancio le Honor Earbuds 3 Pro, un Wireless Charger, protezione schermo per 6 mesi e un coupon da 100 euro. La seconda offerta concederai invece tutto tranne il caricatore wireless.