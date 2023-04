La nuova famiglia di smartphone pieghevoli realizzata da Samsung dovrebbe arrivare più avanti nel corso dell’anno. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, i nomi dei due foldable dovrebbero essere Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5 mentre il debutto dovrebbe avvenire intorno ad agosto.

In attesa di poter scoprire quali novità il produttore coreano porterà con questi due device, i leaker hanno svelato le possibile varianti di colore disponibili al lancio. Samsung ha scelto per il Galaxy Z Flip 5 le colorazioni Beige, Gray, Light Green e Light Pink. Per il Galaxy Z Fold 5, invece, i colori saranno Beige, Black e Light Blue.

A lanciare l’indiscrezione è stato il Tweet di Ross Young, CEO e Fondatore di Display Supply Chain Consultants (DSCC). Emerge chiaramente come la versione Flip avrà dei colori più sgargianti mentre per il Fold saranno più tradizionali.

Z Flip 5 Colors:

– Beige, Gray, Light Green and Light Pink

Z Fold 5 Colors:

Beige, Black and Light Blue

I am sure they will have some good flashy names when launched along with some bespoke and lower volume colors.

— Ross Young (@DSCCRoss) April 4, 2023