Samsung si sta preparando al debutto del Galaxy S23 FE. Il device sarà presentato dal gigante coreano nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno ma i primi dettagli stanno già trapelando permettendo di familiarizzare con lo smartphone.

Al momento le informazioni riguardanti il successore del Galaxy S21 FE sono molto limitate. Per fortuna, i leaker sono sempre molto attivi e grazie al loro instancabile lavoro possiamo scoprirne i segreti.

Stando ad un report redatto da Maeil Business, Samsung utilizzerà il SoC Exynos 2200 per garantire le performance del device. In particolare, il System-on-Chip sarà quello utilizzato sui Galaxy S22 venduti in Europa. Questa scelta potrebbe causare qualche perplessità negli utenti, soprattutto visti i problemi di performance ed efficienza registrati sui flagship dello scorso anno.

Samsung sta puntando tutto sul Galaxy S23 FE, il device costerà meno rispetto alla generazione precedente e avrà un SoC rinnovato per maggiori performance e autonomia

Tuttavia, sembra che Samsung abbia cercato di arginare questi problemi noti del SoC. Il produttore coreano andrà a modificare il chipset utilizzando un’architettura rivista con importanti cambiamenti hardware. Ecco quindi che il Galaxy S23 FE sarà il primo smartphone a poter contare si questa architettura modificata e migliorata.

Passando al capitolo prezzi, gli analisti ritengono che il prezzo di lancio del device sarà di circa 600 dollari. Se questa cifra dovesse essere confermata, il costo sarà inferiore rispetto al Galaxy S21 FE di ben 100 dollari.

Il risparmio economico, secondo i piani di Samsung, permetterà di convincere gli utenti a credere nel device. Le previsioni di vendita indicano un totale di 10 milioni di pezzi per poterlo ritenere uno smartphone di successo.