Kena, cogliete al volo la nuova promo a tempo 100GB Top BTL a 5,99 euro

Kena, operatore virtuale e secondo marchio di TIM, recentemente ha compiuto 6 anni e ha lanciato l’offerta limitata Kena 5,99 100GB Top BTL a 5,99 euro al mese. Ora però è stata annunciata una scadenza per la sua attivazione, nonché il 20 aprile 2023. C’è un’altra novità! Perché il prezzo scontato della tariffa Dati Promo 300GB TOP è stato prorogato.

Kena: aggiornamento delle vecchie e nuove promo

L’offerta Kena 5,99 100GB Top BTL è attivabile presso alcuni rivenditori aderenti e include minuti illimitati, 600 SMS e 100 Giga a 5,99 euro al mese per chi proviene da alcuni operatori virtuali. Fino ad ora non era nota una scadenza per questa offerta, che, come dicevamo, rimane disponibile fino al 20 aprile 2023.

Parallelamente, è stata prorogata la promo per i clienti Kena che attivano il servizio Ricarica Automatica, ricevendo in omaggio l’opzione “50 Giga Gratis Per Te Con Ricarica Automatica”. Questa si attiva al primo rinnovo dell’offerta principale dopo l’attivazione del servizio Ricarica Automatica e si aggiorna mensilmente. Per quanto riguarda l’opzione 60 Giga Gratis per Te, lanciata in occasione del sesto compleanno dell’operatore, la scadenza è avvenuta il 4 aprile 2023. Nuovi e vecchi clienti Kena hanno quindi potuto aggiungere gratuitamente 60 Giga di traffico dati per 30 giorni con scadenza automatica.

L’offerta Kena 5,99 100GB Top BTL prevede minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 600 SMS e 100 Giga di traffico dati in 4G a 5,99 euro al mese. Per i nuovi clienti che attivano le offerte 6,99 130GB STAR e 7,99 150GB STAR, l’opzione 60 Giga Gratis per Te viene attivata automaticamente. Altri nuovi clienti dovranno richiederla manualmente.

L’operatore telefonico ha anche prorogato la scadenza fino al 26 aprile 2023 per l’attivazione dell’offerta Dati Promo 300GB TOP a 11,99 euro al mese, precedentemente fissata al 3 aprile 2023. Non sono inclusi minuti e SMS, che vengono tariffati a consumo secondo il Piano Base Kena. L’offerta è attivabile solo dai nuovi clienti richiedendo un nuovo numero e prevede un costo di attivazione di 9,99 euro.