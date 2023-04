Kena Mobile è pronta a dare battaglia alle altre realtà del territorio nazionale, con il lancio di una specifica campagna promozionale, mediante la quale riuscire a spendere poco o niente, ed allo stesso tempo avere la possibilità di godere di bundle quasi infiniti.

Il nuovo operatore virtuale promette giga, minuti e SMS a basso prezzo, con anche comunque la possibilità di pagare un prezzo fisso molto più basso di quanto siamo solitamente abituati a vedere altrove, ed allo stesso tempo limitando l’accesso da parte dei consumatori che non provengono da specifici operatori telefonici.

Kena Mobile, le offerte sono molto interessanti

Con Kena Mobile non si scherza, sopratutto nel momento in cui parliamo di utenti che si trovano in condizione d’uscita da un operatore telefonico virtuale, come Poste Italiane, Fastweb, Spusu o altri, in cui l’azienda ha deciso di far rientrare anche Iliad. Il prezzo della promozione in oggetto, che ricordiamo essere la Kena 6,99, è giustappunto di 6,99 euro al mese, con addebito diretto sul credito residuo, non conto corrente bancario o carta di credito.

All’interno dell’offerta è possibile trovare un bundle molto interessante, composto da illimitati minuti da utilizzare verso tutti, 500 SMS da inviare ad altrettanti numeri di telefono registrati sul suolo italiano. Un’occasione da non perdere, soprattutto in questi primi mesi dell’anno, infatti è possibile godere di ben 60 giga di traffico dati completamente in regalo, aggiungendoli ai 130 previsti di base.

Se interessati all’attivazione della promo, ricordiamo comunque essere limitata la velocità di navigazione, ciò sta a significare che la velocità massima raggiungibile sarà di 50 MB/s in download.