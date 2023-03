Le illusioni ottiche sono delle immagini che riescono ad ingannare il nostro apparato visivo e di conseguenza il nostro cervello facendoci percepire delle cose che non sono presenti oppure che sono presenti in modo differente rispetto alla realtà.

L’inganno viene creato tramite le forme e le dimensioni degli oggetti e delle linee ma anche tramite dei giochi di prospettiva.

Le immagini che contengono delle illusioni ottiche sono da decenni soggette a studi da parte di scienziati, medici e psicologi per comprendere meglio il funzionamento del cervello umano e la sua percezione.

Le illusioni sono anche molto popolari tra tutti gli amanti dei misteri e degli enigmi che trovano affascinante svelare i segreti che si nascondono dietro a queste incredibili immagini.

L’illusione ottica di cui parleremo oggi si chiama Spirale di Fraser ed è una delle immagini più celebri del mondo.

Spirale di Fraser: che segreti nasconde?

La Spirale di Fraser è un’illusione ottica creata nel 1908 dallo psicologo inglese James Fraser che pubblicò anche i risultati ottenuti sul British Journal of Psychology.

Sembrerà assurdo ma la Spirale di Fraser è celebre proprio per non essere una spirale, tanto da essere conosciuta anche come falsa spirale.

La ‘spirale’ è infatti composta da 21 circonferenze concentriche staccate le une dalle altre e non rappresentanti una spirale.

Perché il nostro cervello percepisce i cerchi come una spirale? Il cervello umano non riesce a percepire il distacco dei cerchi a causa di una distorsione visiva resa dal connubio tra linee regolari e parti disallineate e di diverso colore.