A partire dal 30 marzo 2023 su eBay partono delle super offerte che coinvolgono alcuni dei prodotti firmati Xiaomi.

Xiaomi nel mese di Aprile festeggia il suo tredicesimo compleanno e lo fa in grande stile con lo Xiaomi Fan Festival 2023 che comprende coupon e offerte folli per i prodotti dell’azienda cinese.

I festeggiamenti prevedono quindi una serie di sconti e offerte per l’acquisto dei dispositivi marchio Xiaomi.

Xiaomi Fan Festival: coupon e sconti da utilizzare

Una delle piattaforme in cui è possibile trovare degli sconti folli su alcuni dei prodotti dell’impresa cinese è eBay.

Su eBay dal 30 marzo fino al 12 aprile è possibile utilizzare dei coupon per avere incredibili sconti su diversi tipi di articoli come smartphone, casse Bluetooth, aspirapolveri, televisori e tanti altri prodotti per la casa.

In questo articolo esploreremo i dettagli e le informazioni utili per usufruire delle offerte.

Il coupon corrisponde al seguente codice XIAOMIDAYS23 da inserire su eBay entro e non oltre le ore 23:59 del 12 aprile 2023. Il codice dà diritto ad uno sconto del 15% sui dispositivi disponibili, con una riduzione massima di 50 euro. Il buono è valido su tutti gli articoli inclusi nella promozione ed è possibile utilizzarlo per un massimo di 4 volte per utente.

Si tratta di un’offerta incredibile poiché include alcuni degli ultimi modelli di smartphone usciti in casa Xiaomi come la serie Redmi Note 12 e l’ultima serie Xiaomi 13.

Menzione speciale per lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro con 6 GB di RAM, e 128 GB di spazio di archiviazione che passa da 289 euro a 245.65 euro.

E tu che aspetti? Corri a scoprire tutte le offerte!