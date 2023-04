Whatsapp, con queste applicazioni la vostra privacy è ancor più al sicuro

Se c’è un’app che può ancora progredire, quella è WhatsApp. La piattaforma di messaggistica è utilizzata da oltre un miliardo di persone e sta diventando uno standard mondiale, sostituendo email e social network per le conversazioni private e di gruppo. Gli sviluppatori aggiungono continuamente nuove funzionalità ad ogni aggiornamento, migliorando l’app, rendendola più divertente e utile (come l’invio di allegati e documenti PDF).

Whatsapp: l’elenco delle più interessanti

Per chi desidera migliorare ulteriormente WhatsApp, esistono alcune app che possono integrarlo su uno smartphone Android, personalizzando o aggiungendo funzioni alla chat senza compromettere la privacy e la sicurezza.

NOTA: Non saranno qui segnalate app che agiscono come client alternativi per chattare su WhatsApp, come WhatsApp Plus o WhatsApp Gold, simili a dei virus.

WhatsLock – Protegge WhatsApp bloccando l’accesso con una password

WhatsApp è diventato più sicuro con la crittografia end-to-end, ma non offre protezione contro chi può fisicamente accedere al nostro telefono. Con WhatsLock, è possibile nascondere messaggi, chat e contatti di WhatsApp e bloccare la chat con un PIN di accesso.

WhatsDog – Notifica quando un contatto è online

WhatsApp mostra quando gli amici sono online, ma non invia notifiche. WhatsDog invia un avviso quando un contatto è online, permettendoci di contattarlo immediatamente.

Bubble for WhatsApp – Anteprime con Chat Heads

Per chi apprezza le Chat Heads di Facebook Messenger, Bubble for WhatsApp offre notifiche migliori delle standard, consentendo di rispondere più rapidamente ai messaggi. Con questa app, basta toccare la notifica per visualizzare i messaggi e toccarne uno per aprire l’app.

Chronus – Messaggi nella schermata di blocco

Con un telefono Android bloccato, non è possibile leggere un messaggio WhatsApp senza sbloccarlo. Con Chronus, è possibile visualizzare i messaggi non letti sulla schermata di blocco sotto forma di notifica. Chronus è uno dei migliori widget per la schermata di blocco Android e aggiunge una caratteristica mancante alla piattaforma.